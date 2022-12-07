"الأرصاد": أمطارٌ رعدية مصحوبة برياحٍ وزخاتٍ من البَرَد على الشرقية والقصيم والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي؛ قد يصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 35 كم/ساعة؛ قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج مع تكوُّن السحب الرعدية.