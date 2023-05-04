جراحة ناجحة تُعيد 10 أوتار مقطوعة ليد يمنية في بريدة

نجح فريق جراحة التجميل والحروق والأعصاب في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إجراء تدخل جراحي نوعي ومعقّد لإعادة 10 أوتار وأعصاب مقطوعة في اليد اليمنى لمريضة يمنية تبلغ من العمر 40 عامًا.
وأفاد تجمُّع القصيم الصحّي بأن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وهي بحالة طارئة، وتعاني من قطع بكل الأوتار القابضة والأعصاب للأصابع الخمسة باليد اليمني؛ نتيجة قطع تعرضت له من جسم زجاجي.
وذكر أن الفريق الطبي باشر الحالةَ على وجه السرعة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات لإصلاح وإعادة الأوتار والأعصاب المقطوعة، وترميم مكان الإصابة، مشيرًا إلى أن الفريق المتخصّص في جراحة التجميل والحروق عمل استكشافًا وإصلاحًا لكل الأوتار الـ10 المقطوعة القابضة لليد، وإصلاح العصب المتضرِّر من جراء الإصابة، وتكللت بالنجاح التام، واستطاعت المريضة تحريك أصابع اليد بصورة طبيعية.
وأوضح التجمع أنه بعد الاطمئنان على حالة المريضة الصحية، وقياس مدى قدرتها على تحريك كل الأصابع لليد اليمني بصورة طبيعية؛ أُذن لها بالخروج من المستشفى وهي تتمتّع بصحة جيدة.
وأشار الى أن هذه العملية تعدُّ من العمليات الجراحية النوعية التي تتطلَّب دقّةً ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي المباشر للحالة.
يُذكَر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أنجز خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م أكثر من 2711 عملية جراحية للمرضى، شملت 14 تخصصًا طبيًّا جراحيًّا لأقسام المستشفى المختلفة، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة للمستشفى.