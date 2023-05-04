جراحة ناجحة تُعيد 10 أوتار مقطوعة ليد يمنية في بريدة

وذكر أن الفريق الطبي باشر الحالةَ على وجه السرعة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات لإصلاح وإعادة الأوتار والأعصاب المقطوعة، وترميم مكان الإصابة، مشيرًا إلى أن الفريق المتخصّص في جراحة التجميل والحروق عمل استكشافًا وإصلاحًا لكل الأوتار الـ10 المقطوعة القابضة لليد، وإصلاح العصب المتضرِّر من جراء الإصابة، وتكللت بالنجاح التام، واستطاعت المريضة تحريك أصابع اليد بصورة طبيعية.