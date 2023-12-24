"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والجوف والشمالية ونجران والشرقية وجازان وعسير والقصيم والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 14 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الطائف والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية ورياحًا نشطة. وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة وسيولاً مع صواعق رعدية ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.
ونبّه المركز منطقة نجران إلى أنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.