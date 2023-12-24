"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 14 من مساء الاثنين.