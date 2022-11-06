"لا تراجع عن الوعد".. زعماء العالم يلتقون في "كوب 27" بمصر من أجل المناخ

إلا أن التعهدات الحالية للدول المُوَقّعة على الاتفاق في حال احترامها؛ ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10%؛ مما يضع العالم على مسار يُفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي؛ وهذا الأمر بعيد جدًّا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.