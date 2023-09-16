هطولات وبَرَد وسيول.. 3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" حتى 9 مساءً

وأصدر المركز، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطٌ للبرد، وجريان السيول، على محافظات: الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.