هطولات وبَرَد وسيول.. 3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من ناحية أخرى، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار.
وذكر أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأصدر المركز، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطٌ للبرد، وجريان السيول، على محافظات: الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.