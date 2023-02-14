بالصور.. "بيئة الطائف" تصادر طنين من الخضار والفواكه

صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، طنين من الخضار والفواكه تُباع في بسطاتٍ عشوائية مخالفة للنظام.
جاء ذلك خلال حملة شنها "قسم الأسواق والمسالخ" التابع للوزارة، على السوق المركزي للخضار والفواكه، بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه: إن المراقبين يتواجدون في السوق المركزي بشكلٍ يومي، والجولات الرقابية مستمرة من قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب.
وأضاف، أن ذلك بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من جهات عدة حكومية؛ لتحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الزراعة بحق المخالفين.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بالطائف، أن الخضار والفواكه المُصادرة من البسطات العشوائية جرى تسليمها إلى جمعية "أرزاق" لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف والجمعية، والتي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتسليمها إلى الأسر الأكثر حاجة.