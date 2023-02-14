بالصور.. "بيئة الطائف" تصادر طنين من الخضار والفواكه

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه: إن المراقبين يتواجدون في السوق المركزي بشكلٍ يومي، والجولات الرقابية مستمرة من قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب.