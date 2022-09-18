"القيادة" تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ "سعود فاضل الصباح"

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح -رحمه الله-؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".