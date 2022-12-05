أمير تبوك يهدي "أصغر متطوع" بالمنطقة قلمه الخاص.. تعرف عليه

كرم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك خلال رعايته اليوم لحفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي؛ الطالب عبدالعزيز فهد الزهراني، بإهدائه قلمه الخاص، وخاصة أنه يُعد من أصغر من شاركوا في العمل التطوعي بالمنطق.
وأشاد أمير المنطقة بما قام به الزهراني من الأعمال التطوعية بالمنطقة؛ منوهاً بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر.
وشارك "الزهراني" الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية وفريق رؤية وطن، وشارك في إزالة التشوهات البصرية بالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية وكان لمدرسته لبيد بن ربيعة المتوسطة دور في تشجيعه من خلال إشراكه في البرامج اللاصفية بالمدرسة.
من جهته قال الطالب الزهراني لـ"سبق" إن تكريم الأمير فهد يحفظه الله بإهدائه قلمه الخاص؛ وسام سيبقى خالداً في ذاكرتي، وكلماته التشجيعية الأبوية للاستمرار في العمل التطوعي؛ هي أكبر حافز لي لخدمة وطني في هذا المجال.
وكان أمير تبوك أعلن عن إنشاء وحدة خاصة في الإمارة للتطوع، لتكون سنداً لكل من يريد أن يعمل في العمل التطوعي من أبناء وبنات المنطقة، وتعينه على هذا الشيء وتوجهه التوجيه الصحيح، مؤكداً أن هناك نماذج مشرفة في العمل التطوعي بالمنطقة.
يذكر أن عدد المتطوعين في المنطقة خلال العام الحالي 2022م بلغ أكثر من (٢٤٨٨٧) بواقع فرص تطوعية تجاوزت الـ(3998)، وساعات تطوعية بلغت (1040943) ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد الفرق التطوعية بالمنطقة أكثر من (87) فريقاً تطوعياً.