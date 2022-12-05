أمير تبوك يهدي "أصغر متطوع" بالمنطقة قلمه الخاص.. تعرف عليه

وشارك "الزهراني" الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية وفريق رؤية وطن، وشارك في إزالة التشوهات البصرية بالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية وكان لمدرسته لبيد بن ربيعة المتوسطة دور في تشجيعه من خلال إشراكه في البرامج اللاصفية بالمدرسة.