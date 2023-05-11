بعد سقوط 25 شهيدًا.. "التعاون الإسلامي" تُدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ مما أدى إلى سقوط 25 شهيدًا وجرح 76 من المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية خلال اليومين الماضيين؛ معتبرة هذا العدوان العسكري الهمجي جريمةٌ بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.