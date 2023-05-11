بعد سقوط 25 شهيدًا.. "التعاون الإسلامي" تُدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ مما أدى إلى سقوط 25 شهيدًا وجرح 76 من المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية خلال اليومين الماضيين؛ معتبرة هذا العدوان العسكري الهمجي جريمةٌ بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمّلت المنظمةُ إسرائيل (قوة الاحتلال) المسؤوليةَ الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تشكل تهديدًا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة برمتها؛ داعية المحكمة الجنائية الدولية، إلى التسريع في إجراءاتها لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وجدّدت دعوتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.