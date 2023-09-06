11 باكستانياً.. النيابة العامة تعلن إدانة تنظيم إجرامي متخصّص في إيهام ضحاياه بتحديث البيانات البنكية

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية، واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.