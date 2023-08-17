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مناطق الأمطار والرطوبة والأقل حرارة.. "أجواء 24 ساعة" يؤطرها "الأرصاد"
هطولات مصحوبة برياح نشطة بأجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة.
وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من والرياض والقصيم وحائل.
وأضاف: درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بالمدينة المنورة، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من جدة والدمام وأبها والباحة والطائف وينبع والسودة 90%.