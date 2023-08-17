مناطق الأمطار والرطوبة والأقل حرارة.. "أجواء 24 ساعة" يؤطرها "الأرصاد"

وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.