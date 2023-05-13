محليات

مكافحة المخدرات تقبض على شخص بحائل لترويجه الشبو والحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تقبض على شخص بحائل لترويجه الشبو والحشيش
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الحشيش
الشبو

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