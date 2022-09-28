السديس: الأوامر الملكية تصب في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين

وبيّن أن قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وإلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تحرص على تقدم وازدهار بلادنا المباركة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.