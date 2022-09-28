السديس: الأوامر الملكية تصب في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الأوامر الملكية تصب في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين تجويداً وتطويراً وتحقيق أرقى مستويات العطاء والتنمية.
وأوضح أن ما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أوامر ملكية كريمة تصب في الصالح العام لبلادنا المباركة، وتحقق أعلى درجات المواكبة للتطورات والمستجدات، ودعم العملية التنموية والتطويرية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبيّن أن قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وإلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تحرص على تقدم وازدهار بلادنا المباركة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.
داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يقدمانه للوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.