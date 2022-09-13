إنجاز في 36 ساعة.. إنقاذ حياة 3 مرضى بمكة من شرخ بشريان قلبي

نجح فريق طبي في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التابع لتجمع مكة المكرّمة الصحي، خلال 36 ساعة، في إنقاذ حياة 3 مرضى اثر معاناة من شرخ في جدار الشريان الأورطي للقلب، إذ تم استقبالهم في غضون 24 ساعة من مدن مختلفة.
وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن طوارئ المدينة الطبية استقبلت عبر خدمة الخط الساخن خلال 24 ساعة ثلاث حالات من مدن: الباحة والطائف وجدة، تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة وجود شرخ بجدار الشريان الأورطي للقلب، مما استدعى على الفور التدخل الجراحي، حيث تم إصلاح الشرخ بالشريان الأورطي مع تغيير للصمام الأورطي وتكللت معها العمليات بالنجاح، ولله الحمد.
يُذكر أن مركز القلب أجرى منذ بداية شهر ذي الحجة حتى منتصف الشهر ذاته 86 جراحة قلب، بينما كانت عمليات القسطرة القلبية 803 قسطرات قلبية خلال الفترة نفسها.