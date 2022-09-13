إنجاز في 36 ساعة.. إنقاذ حياة 3 مرضى بمكة من شرخ بشريان قلبي

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن طوارئ المدينة الطبية استقبلت عبر خدمة الخط الساخن خلال 24 ساعة ثلاث حالات من مدن: الباحة والطائف وجدة، تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة وجود شرخ بجدار الشريان الأورطي للقلب، مما استدعى على الفور التدخل الجراحي، حيث تم إصلاح الشرخ بالشريان الأورطي مع تغيير للصمام الأورطي وتكللت معها العمليات بالنجاح، ولله الحمد.