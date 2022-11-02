"SingleView" تشارك في معرض "سيملس" في نسخته السعودية 2022

ضمن مساعيها لتعزيز مكانتها في أكثر الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط، تشارك "SingleView" في معرض سيمليس، الذي يهدف لاستعراض مستقبل المدفوعات والتكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في إطار خطة الشركة للتأكيد على مركزها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم أحدث التقنيات المالية في السوق السعودي الذي يمتاز ببنيته التحتية الإلكترونية واعتماده على أفضل الحلول المبتكرة في مجال التعاملات المالية الإلكترونية. حيث تهدف الشركة إلى تحسين تجربة الشركات والمنشآت في إدارة النقد عن طريق الذكاء الاصطناعي من خلال خيارات متعددة ومناسبة لكل شركة ورؤيتها.
وفي إطار اهتمامها بقطاع التقنية المالية؛ تشارك "SingleView" كراعٍ ذهبي في معرض ومؤتمر سيملس والذي سيقام في الفترة ما بين 2-3 نوفمبر القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
من جانبه، قال عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة "SingleView": تأتي مشاركتنا في هذا المعرض والمؤتمر ضمن سعينا الدائم لتاكيد حضورنا في أهم أسواق المنطقة وبهدف ترسيخ مكانة "SingleView" وتعزيز دورها في الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن الاطلاع على مستقبل وآفاق المدفوعات والتقنيات المالية والهوية والتجزئة والتجارة الإلكترونية، وذلك ضمن توجه المملكة ورؤية 2030 للتحول الرقمي في قطاع الأعمال في شتى المجالات".
ويعدّ "معرض ومؤتمر سيملس السعودية 2022" أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بمشاركة عدد هائل من شركات التقنية المالية من مختلف دول العالم.
وسيكون زوّار جناح "SingleView" على موعد للتعرف على أحدث الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصة تقنية مالية لإدارة النقد في مختلف الشركات والمنشآت، عـن طريق ربط الحسابات البنكية في مختلف البنوك وتجميعها في موقع إلكتروني واحد، مما يسهل عملية إدارة الأموال والعمليات البنكية ومطابقتها من خلال نافذة واحدة تضمن إتمام العمليات بسرعة كبيرة مع الحفاظ على المستوى المرتفع من كفاءة الأداء والتأمين الفائق للبيانات.
ومن أهم مميزات منصة "SingleView" أنها تتيح مطابقة الأرصدة النقدية المسجلة في نظام المنشأة مع أرصدة البنوك، مما يوفر نظرة شاملة للمدير المالي للموقف النقدي للشركة، ومتابعة جميع العمليات البنكية الدائنـة والمدينة في جميع البنوك، إلى جانب إدارة جميع المعاملات والحوالات المصرفية على شاشة واحدة وجدولتها حسب رغبة العميل. هذا بالإضافة إلى سـهولة عملية الربط مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة الموارد البشرية، فضلاً عن الكثير من الحلول التقنية المالية الأخرى.