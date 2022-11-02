"SingleView" تشارك في معرض "سيملس" في نسخته السعودية 2022

من جانبه، قال عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة "SingleView": تأتي مشاركتنا في هذا المعرض والمؤتمر ضمن سعينا الدائم لتاكيد حضورنا في أهم أسواق المنطقة وبهدف ترسيخ مكانة "SingleView" وتعزيز دورها في الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن الاطلاع على مستقبل وآفاق المدفوعات والتقنيات المالية والهوية والتجزئة والتجارة الإلكترونية، وذلك ضمن توجه المملكة ورؤية 2030 للتحول الرقمي في قطاع الأعمال في شتى المجالات".