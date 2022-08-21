سفارة السعودية في تركيا: نتابع المواطنين المصابين في الحادث المروري بمدينة "ريزا"

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا أنها تلقَّت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م) نبأ وقوع حادث مروري لحافلة، تقلُّ عددًا من السياح في مدينة "ريزا" شمال تركيا، نتج منه إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.
وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم أشكال المساعدة كافة، والاطمئنان على حالاتهم الصحية، وإنهاء احتياجاتهم اللازمة كافة.
وأشارت السفارة إلى أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطنًا، منهم (6) يرقدون في المستشفى، وتتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالاتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين -ولله الحمد- من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء بعد تعرُّضهم لإصابات مختلفة من جراء الحادث، سائلين المولى -عز وجل- أن يمنَّ على الجميع بالصحة والسلامة.