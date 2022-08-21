سفارة السعودية في تركيا: نتابع المواطنين المصابين في الحادث المروري بمدينة "ريزا"

وأشارت السفارة إلى أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطنًا، منهم (6) يرقدون في المستشفى، وتتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالاتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين -ولله الحمد- من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء بعد تعرُّضهم لإصابات مختلفة من جراء الحادث، سائلين المولى -عز وجل- أن يمنَّ على الجميع بالصحة والسلامة.