بمناسبة زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.. توقيع 21 مذكرة تفاهم بين البلدين غدًا

في خبر استباقي عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، نقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" عن مصادر صناعية، اليوم (الأربعاء)، أن من المقرر أن "توقّع الشركات الكورية الجنوبية الرئيسية ووزارة الاستثمار السعودية على 21 مذكرة تفاهم غدًا".