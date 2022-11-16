بمناسبة زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.. توقيع 21 مذكرة تفاهم بين البلدين غدًا

في خبر استباقي عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، نقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب" عن مصادر صناعية، اليوم (الأربعاء)، أن من المقرر أن "توقّع الشركات الكورية الجنوبية الرئيسية ووزارة الاستثمار السعودية على 21 مذكرة تفاهم غدًا".
وأوضحت المصادر أن من بين الـ21 مذكرة تفاهم، ستشارك المؤسسات الحكومية والشركات العامة في 6 مذكرات تفاهم، بينما ستشارك الشركات الخاصة في الـ15 مذكرة تفاهم المتبقية.
وتوقّعت المصادر ذاتها، أن توقّع شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة نامبو للطاقة الكورية وشركة بوسكو وشركة سامسونج سي آند تي مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمشروع بناء وإدارة مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في مدينة نيوم.
وأشارت المصادر إلى أنه بشكل منفصل عن مشروع بناء مصنع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، هناك احتمال أن يفوز كونسورتيوم يضم سامسونج سي آند تي وبوسكو للهندسة والإنشاءات بمشروع "مجتمع نيوم بيتا" لبناء 10 آلاف سكن للموظفين في مدينة نيوم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع 4 مليارات دولار.
وأفادت بأن شركة هيونداي روتيم التابعة لمجموعة هيونداي موتور، ستوقع مع وزارة الاستثمار السعودية وشركة خطوط السكك الحديدية السعودية على مذكرة تفاهم لبناء مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية.
وأضافت أن "هيونداي روتيم" ستسعى بشكل منفصل للفوز بمشروع توريد السكك الحديدية عالية السرعة بقيمة 2.5 تريليون وون، الذي تعمل على تنفيذه شركة خطوط السكك الحديدية السعودية، وفي حال فوز الشركة بالمشروع، سيمثل أول حالة لتصدير السكك الحديدية عالية السرعة لكوريا الجنوبية، كما ستشارك الشركة في تطوير قاطرة تعمل بالهيدروجين من الجيل القادم مع خطوط السكك الحديدية السعودية.
وذكرت المصادر أن شركة لوتيه للكيماويات الدقيقة ستتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية؛ لإنشاء قاعدة لإنتاج المنتجات الكيماوية الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية.