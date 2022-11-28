لتعزيز فلسفة التصنيع المرن.. "الصناعة" تختتم البرنامج التدريبي "الطريق إلى تويوتا"

اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البرنامج التدريبي "The Toyota Way"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية وبإعداد مركز التعاون الدولي الياباني JICE؛ وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، والقائم بالأعمال بالنيابة كازوتاكا كاواهار ويوشيأكي أكاماتسو رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة اليابان لدى المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب السعودي وتعزيز مهاراتهم في فلسفة التصنيع المرن؛ من خلال دورة تدريبية تفاعلية تخدم متطلبات القطاع الصناعي والتعديني في المملكة؛ حيث شارك في البرنامج التدريبي 36 متدربًا من 16 مصنعًا وطنيًّا، تعرفوا خلال البرنامج الذي استمر 6 أيام على عدد من المنهجيات والمهارات.
وتضمن البرنامج عددًا من المحاور شَمِلَ أولها التدريب على طريقة تويوتا"The Toyota Way" وهي منهجية متبعة في تنظيم العمل تعتمد على عاملين أساسيين: التطوير المستمر، وتمكين الأفراد، كما شَمِلَ المحور الثاني التعريف بمبادئ وأساسيات نظام تويوتا الإنتاجي؛ فيما تَضَمّن المحور الثالث للبرنامج التعريف بأهمية تمكين الأفراد وبناء فِرَق العمل، بالإضافة إلى التعريف بأساسيات الإدارة المستخدمة في شركة تويوتا.
واختتمت الوزارة حفل تخرج المتدربين بتنظيم زيارة ميدانية للخبير الياباني تودا كوشيروا لمجموعة من المصانع الوطنية؛ للتأكد من تطبيق منهجية تويوتا للتصنيع المرن بشكل صحيح وبمنهجية تحقق مستهدفات الوزارة والمملكة في القطاع.
يُذكر أن الوزارة تستهدف من هذا التعاون تطوير موظفي القطاع الصناعي والتعديني في المملكة؛ وذلك من خلال رفع الوعي وتقديم فكرة مفصلة عن نظام التصنيع المرن وإدارته؛ للاستفادة من المنهجية المتبعة في شركة تويوتا والعمل على وضع خطة عمل لتكون الخطوة الأولى لتطبيق التصنيع المرن في مصانع المتدربين الملتحقين بالبرنامج.