لتعزيز فلسفة التصنيع المرن.. "الصناعة" تختتم البرنامج التدريبي "الطريق إلى تويوتا"

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب السعودي وتعزيز مهاراتهم في فلسفة التصنيع المرن؛ من خلال دورة تدريبية تفاعلية تخدم متطلبات القطاع الصناعي والتعديني في المملكة؛ حيث شارك في البرنامج التدريبي 36 متدربًا من 16 مصنعًا وطنيًّا، تعرفوا خلال البرنامج الذي استمر 6 أيام على عدد من المنهجيات والمهارات.