وزير العدل يُقر إنشاء محكمتي تنفيذ جديدتين في عرعر والباحة

وتضمّن القرار أن يكون مقر محكمة التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، فيما تكون مدينة الباحة مقرًا لمحكمة تنفيذ المنطقة، على أن تختص كل محكمة بعموم قضايا وطلبات التنفيذ بالمنطقة وفقًا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.