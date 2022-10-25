مجموعة stc تختتم مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للسعات في لندن

اختتمت مجموعة stc مشاركتها بالمؤتمر الأوربي للسعات والذي أقيم في مدينة لندن. وعرضت أحدث مشاريعها في مراكز البيانات وأبرزها شركة Center3 ومشاريع الكوابل البحرية والخدمات التي تقدمها لمزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين وقطاع الأعمال الدولي. وتجدر الإشارة الى رعاية مجموعة stc الماسية للمؤتمر.
وركز المؤتمر على مستقبل شبكات البنية التحتية الرقمية، حيث جمعت هذه النسخة، التي أقيمت للمرة الثانية والعشرين على التوالي كلاً من مشغلي الشبكات، ومراكز البيانات، ومقدمي الخدمات السحابية، وخدمات تبادل الإنترنت، ومقدمي المحتوى، وشركات الأقمار الصناعية وغيرها. ويؤكد استمرار مشاركة مجموعة stc في المؤتمر الأوروبي للسعات 2022 الدور الذي تقوم به كأكبر ممكن رقمي في منطقة الشرق الأوسط، إذ توفر السعات والسرعات اللازمة لعملائها، وقد استثمرت المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكة عالية الكفاءة من الكوابل الدولية، بما يوائم رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودي.
وقد مثل المجموعة في هذا المؤتمر المهندس محمد العبادي الرئيس التنفيذي للنواقل والمشغلين بالمجموعة في جلسة رئيسية للحديث عن مستقبل الاتصالات بعنوان: ما الذي يحمله المستقبل للاتصالات في بيئة تضخمية؟ حيث أكد خلال الجلسة على أهمية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحية لتلبية توقعات السوق المتزايدة وبالتالي فإن إيجاد الشراكات المناسبة لاستخراج القيمة المثلى، هي أمر جوهري".
وبهدف تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، أطلقت مجموعة stc شركة center3 مؤخراً، لتوفر أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج الأسواق والربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.
حيث تسعى شركة 3 Centerإلى إدارة البيانات الضخمة والحوسبة الفائقة السرعة لمزودي الخدمات المحليين والدوليين من خلال إدارة أصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط تبادل الانترنت.