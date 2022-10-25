مجموعة stc تختتم مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للسعات في لندن

وركز المؤتمر على مستقبل شبكات البنية التحتية الرقمية، حيث جمعت هذه النسخة، التي أقيمت للمرة الثانية والعشرين على التوالي كلاً من مشغلي الشبكات، ومراكز البيانات، ومقدمي الخدمات السحابية، وخدمات تبادل الإنترنت، ومقدمي المحتوى، وشركات الأقمار الصناعية وغيرها. ويؤكد استمرار مشاركة مجموعة stc في المؤتمر الأوروبي للسعات 2022 الدور الذي تقوم به كأكبر ممكن رقمي في منطقة الشرق الأوسط، إذ توفر السعات والسرعات اللازمة لعملائها، وقد استثمرت المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكة عالية الكفاءة من الكوابل الدولية، بما يوائم رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودي.