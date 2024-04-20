الأمطار تنعش جازان ومحافظاتها وتدفع المتنزهين إلى الشواطئ والحدائق

وشددت على ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.