الأمطار تنعش جازان ومحافظاتها وتدفع المتنزهين إلى الشواطئ والحدائق

تعيش محافظات منطقة جازان، حالة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأسهمت الأمطار في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما امتلأت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر ، بناءً لورود تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقه لنشاط رياح سطحيه وشبه انعدام رؤيه وهطول امطار ما بين المتوسطة الى الغزيرة.
وشددت على ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.