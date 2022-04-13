6875 بلاغًا.. جهود كبيرة لإدارة خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية

وأوضح أن الإدارة تلقت 1326 بلاغًا بمنطقة الرياض، 974 بلاغًا بمنطقة مكة المكرمة، 401 بلاغًا في المنطقة الشرقية، 418 بلاغًا بمنطقة عسير، 247 بلاغاً بمنطقة المدينة المنورة، 265 بلاغًا في منطقة القصيم، 203 بلاغات بمنطقة جازان، كما تلقت 197 بلاغًا بمنطقة حائل، 107 بلاغات في منطقة تبوك، 126 بلاغًا بمنطقة الجوف؛ فيما تلقت الإدارة 62 بلاغًا بمنطقة الباحة، و52 بلاغًا بمنطقة نجران، و35 بلاغًا في منطقة الحدود الشمالية.