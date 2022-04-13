6875 بلاغًا.. جهود كبيرة لإدارة خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية

باشرت إدارة خدمات المستفيدين "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال 6875 بلاغًا واتصالًا هاتفيًّا وإلكترونيًّا منذ بداية شهر شعبان لعام 1443هـ، وحتى العاشر من شهر رمضان المبارك الجاري، شملت البلاغات عن خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة بنسبة إنجاز 100%، حيث قامت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين التي تم إسنادها للعنصر النسائي بالكامل، بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة، لتقديم أرقى الخدمات وتلافي أي قصور في خدمات الوزارة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز عن منجزاته لشهر شعبان 1443هــ وحتى العاشر من شهر رمضان الجاري، أفاد بأن البلاغات المنجزة شملت خدمات المساجد بـ4324 بلاغًا، وشؤون الدعوة بـ9 بلاغات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ4 بلاغات، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ71 بلاغًا.
وبيّن التقرير أن البلاغات التي تم تلقيها بخصوص الشكاوى على منسوبي المساجد: 1150 بلاغًا، وخدمات منسوبي المساجد 796 بلاغًا، ومكبرات الصوت 726 بلاغًا، وصيانة المساجد 918 بلاغًا.
وأوضح أن الإدارة تلقت 1326 بلاغًا بمنطقة الرياض، 974 بلاغًا بمنطقة مكة المكرمة، 401 بلاغًا في المنطقة الشرقية، 418 بلاغًا بمنطقة عسير، 247 بلاغاً بمنطقة المدينة المنورة، 265 بلاغًا في منطقة القصيم، 203 بلاغات بمنطقة جازان، كما تلقت 197 بلاغًا بمنطقة حائل، 107 بلاغات في منطقة تبوك، 126 بلاغًا بمنطقة الجوف؛ فيما تلقت الإدارة 62 بلاغًا بمنطقة الباحة، و52 بلاغًا بمنطقة نجران، و35 بلاغًا في منطقة الحدود الشمالية.
وأكدت الوزارة دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على خدمات الوزارة المتنوعة؛ إدراكًا منها لأهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.
جدير بالذكر أن مركز خدمات المستفيدين 1933 بوزارة الشؤون الإسلامية بموافقة وتوجيه الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تم تأنيثه بالكامل في إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة والاستفادة منها في مختلف مجالات عمل الوزارة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.