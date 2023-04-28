9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان والشرقية والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة، وأتربة مثارة، مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العرضيات والطائف أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد القنفذة والليث أمطارًا غزيرة حتى الساعة الثانية من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تستمر الحالة على البرك والقحمة حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء، وتستمر حتى الساعة الثانية صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الثانية صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.. وتستمر حتى الساعة الثانية صباحًا.
وأخيرًا، تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.