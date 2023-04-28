9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تستمر الحالة على البرك والقحمة حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.