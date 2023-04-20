"الغذاء والدواء" ترصد 23 منشأة مخالفة و59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة

وأكّدت "الغذاء والدواء" أن الحملة تهدف إلى مراقبة المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الحلويات والشوكولاتة التي يكثر استخدامها أثناء العيد؛ للتأكد من سلامتها، وتمثّلت أبرز المخالفات في: عدم وجود بطاقات تغذوية على منتجات الشوكولاتة والحلويات، والتخزين في ظروف غير مناسبة.