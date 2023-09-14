سيارة JEACOO 7 تعيد تعريف نظام الدفع الرباعي الذكي: متفوق على سيارات الدفع الرباعي الحديثة وأكثر راحة من سيارات الطرق الوعرة القوية

مزودة بشاشة سماوية نادرة في فئتها مقاس 14.8 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف ذات ثلاثة أذرع، يمكن للمرء أن يشعر بالأجواء التكنولوجية في قمرة القيادة الذكية في . JAECOO 7 مدعوماً بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155 تصبح التفاعلات أكثر مرونة. تتوج الإضافات مثل مكبرات الصوت SONY والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة وشاشة عرض W-HUD بمزيج مثالي من التكنولوجيا والرفاهية، مما يوفر للمستخدمين ترقية شاملة من المتعة الذكية إلى القيادة الذكية. يتكيف نظام المساعدة الذكي في القيادة، إلى جانب نظام ARDIS الذكي للطرق الوعرة على جميع الطرق، بشكل لا تشوبه شائبة مع سبعة أوضاع ذكية للدفع الرباعي بما في ذلك الوضع الحضري والصحراوي والجبلي والعبور المائي والوحل وغيرها، مما يوفر تجربة قيادة ذكية مع قدرات لا مثيل لها في تغيير المسار وكفاءة سفر مثالية.