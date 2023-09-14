سيارة JEACOO 7 تعيد تعريف نظام الدفع الرباعي الذكي: متفوق على سيارات الدفع الرباعي الحديثة وأكثر راحة من سيارات الطرق الوعرة القوية

مع قوة قصوى تبلغ 197 حصاناً، ومحرك 1.6TGDI، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في نطاق 8 ثوانٍ، وتركيبة فولاذية عالية القوة تزيد عن 80%، ونظام مساعدة ذكي في القيادة، وتكيف مثالي مع سبعة سيناريوهات قيادة – يتجاوز هذا الأداء الذي لا مثيل له معظم سيارات الدفع الرباعي الحديثة. إنJAECOO 7 حالياً، قد بدأت في رحلة إطلاقها العالمية، بهدف اختراق أسواق أوروبا الشرقية في سبتمبر الحالي.
تم وضع JAECOO 7 ضمن تشكيلة العائلة كسيارة دفع رباعي حضرية قادرة على السير في الطرق الوعرة. ومع ذلك، سواءً من حيث التصميم الخارجي أو مواصفات الأداء، فإن JAECOO 7 تتمتع بقدرات تتجاوز فئتها. يمكن للمرء أن يلمس بوضوح روح JAECOO للابتكار والتفوق في هذه السيارة، وذلك من خلال شعارها "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية."
لتلبية رغبة النخب الحضرية الذين يتوقون إلى التميز والأناقة في سياراتهم، تعتمد JAECOO 7 في الوقت نفسه على الجماليات الكلاسيكية، وتبني لغة تصميم متطورة تلخص الأناقة الحديثة للطرق الوعرة. يتميز التصميم العام للسيارة بقوته وزواياه ذو الحواف المربعة بشبكة أمامية على شكل مصفوف ومصابيح أمامية LED حادة، مما يجسد القوة الخام بشكل مثالي. الاستخدام السخي للخطوط المستقيمة على الجانب يبرز القوة ويضيف طبقات إلى العمق البصري، وتعزز المقابض المخفية والجنوط المصممة للقيادة في الطرق الوعرة وعناصر التفاصيل الأخرى على تعزيز أجواءها القاسية والوعرة.
موجة الذكاء لا يمكن إيقافها. باعتبارها علامة تجارية ناشئة في القيادة على الطرق الوعرة، تتمتع JAECOO بتصميم رؤيوي في مجال الذكاء. وبالاعتماد على أساس تصنيع المركبات التابع للمجموعة الأم والذي يمتد لعقدين من الزمن، أعادت JAECOO تعريف القيادة على الطرق الوعرة، ويمثل JAECOO 7 استكشافًا عميقًا لمستقبل التنقل الذكي.
مزودة بشاشة سماوية نادرة في فئتها مقاس 14.8 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف ذات ثلاثة أذرع، يمكن للمرء أن يشعر بالأجواء التكنولوجية في قمرة القيادة الذكية في . JAECOO 7 مدعوماً بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155 تصبح التفاعلات أكثر مرونة. تتوج الإضافات مثل مكبرات الصوت SONY والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة وشاشة عرض W-HUD بمزيج مثالي من التكنولوجيا والرفاهية، مما يوفر للمستخدمين ترقية شاملة من المتعة الذكية إلى القيادة الذكية. يتكيف نظام المساعدة الذكي في القيادة، إلى جانب نظام ARDIS الذكي للطرق الوعرة على جميع الطرق، بشكل لا تشوبه شائبة مع سبعة أوضاع ذكية للدفع الرباعي بما في ذلك الوضع الحضري والصحراوي والجبلي والعبور المائي والوحل وغيرها، مما يوفر تجربة قيادة ذكية مع قدرات لا مثيل لها في تغيير المسار وكفاءة سفر مثالية.
الجمال والأداء والذكاء... إن البراعة المتعددة الأوجه لسيارة JAECOO 7 تجعلها أكثر صلابة من سيارات الدفع الرباعي الحضرية وأكثر راحة من سيارات الطرق الوعرة التقليدية، مما يجعلها "الطالب الشرف" في عالم الطرق الوعرة الذكية. إن تقدمها في التكنولوجيا الذكية والسلامة لا يُظهر نقاط قوة JAECOO وتصميمها في مجال التكنولوجيا فحسب، بل يمهد أيضاً إمكانيات واتجاهات جديدة لنظام التنقل المستقبلي.
يتعمق JAECOO 7 باستمرار في أبعاد التكنولوجيا والمنتجات وتجربة المستخدم ويتوسع بسرعة على مستوى العالم. وفي شهر سبتمبر، سيتم إطلاقه رسمياً في أوروبا الشرقية، يليه تقديمات في دول مثل المكسيك والمملكة العربية السعودية وتشيلي. مع استقرار الوجود العالمي لـ JAECOO 7، تواجه العلامة التجارية JAECOO، بوضعها الثوري للطرق الوعرة، تحديات الأسواق العالمية، وتلبي متطلبات المستخدمين بشكل مباشر وتستكشف أنماط حياة جديدة للطرق الوعرة جنباً إلى جنب مع المستخدمين من خلال منتجاتها المبتكرة والمتعددة الاستخدامات.
بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية "Jäger" والكلمة الإنجليزية "Cool"، يجسد هذا الاندماج كلاً من الطرق الوعرة والعمران، بينما ينضح بأسلوب وجودة راقيين، تضفي مهمة استكشاف شجاعة ومثابرة لا تتزعزع.
مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية "نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية". JAECOO تعمل JAECOO بجد على الابتكار والتفوق، وتقود اتجاه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية الجديدة بفضل أداء الدفع الرباعي الاستثنائي، وميزات السلامة المذهلة، والتقنيات الذكية المتطورة. من خلال تمتعها بوراثة الفخامة التفصيلية، فهي تمزج بين حكمة وحرفية فرق التصميم الرئيسية من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، مما يضع معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.
في المستقبل، ستعمل JAECOO بنشاط على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، والجمع بين القدرات على جميع الطرق مع حلول الطاقة الجديدة، وخلق أداء على الطرق الوعرة أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وصديقة للبيئة للنخبة الحضرية.
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