تدخُّل جراحي ناجح بمستشفى جنوب القنفذة العام يُنقذ مريضًا من نزيف بجدار المثانة

‎تمكَّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء تدخُّل جراحي ناجح لمريض، يبلغ من العمر 23 عامًا، أُحضر للطوارئ، وبعد الكشف عليه اتضح وجود نزيف بالمثانة؛ فتم عمل الفحوصات الإشعاعية التي أثبتت وجود كتلة دم متحجرة ملتصقة بجدار المثانة الأيمن؛ فتم تنويم المريض، والتعامل الطبي مع حالته، وإعطاؤه الأدوية والمحاليل اللازمة لوقف النزيف.