إذا أردت أن تعرف من هم السعوديون.. قصة تبرع مواطن بالأحساء لأخيه بكليته

تبرع المواطن مرتضى السرهيد من الأحساء لأخيه "علي" بإحدى كليتيه لينهي معاناته مع المرض، وينقذ حياته بعد إصابته بمرض الفشل الكلوي.
وأعرب زارع الكلية "علي" عن مشاعره لأخيه، حيث قال: أول كلمة قالها لي أخي عند إصابتي بالفشل الكلوي كانت: "أنا معك".
وضربت هذه القصة أروع الأمثلة في التضحية والإيثار.
وقال الوالد مسلم السرهيد: الله هو الذي منحهما هذا الشيء، وكل ما يفعله الله هو العدل، والحمد لله رب العالمين أمورهما طيبة الاثنان.
من ناحيته، قال المواطن مرتضى السرهيد: أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما أشكر الطاقم الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي على كل ما قدموه من أول لحظة.
وأضاف: التبرع بالدم يشعرك بالسعادة، وفعل كل خير للآخرين يزيد من الإحساس بالسعادة.