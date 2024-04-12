إذا أردت أن تعرف من هم السعوديون.. قصة تبرع مواطن بالأحساء لأخيه بكليته

من ناحيته، قال المواطن مرتضى السرهيد: أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما أشكر الطاقم الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي على كل ما قدموه من أول لحظة.