"عناد" الأسرع في ختام اللقايا.. وتميز لهجن "الشحانية"

فاز "عناد" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، بالمركز الأول، في الشوط الصباحي الثاني فئة لقايا قعدان- مفتوح، بتوقيت 6:06.957، كما حقق أفضل توقيت على مستوى السباقات الـ10 والمخصصة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.