"عناد" الأسرع في ختام اللقايا.. وتميز لهجن "الشحانية"

فاز "عناد" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، بالمركز الأول، في الشوط الصباحي الثاني فئة لقايا قعدان- مفتوح، بتوقيت 6:06.957، كما حقق أفضل توقيت على مستوى السباقات الـ10 والمخصصة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وشهدت منافسات الفترة الصباحية تميز هجن الشحانية من قطر، بتحقيق ثلاث انتصارات، من خلال الفوز بالمراكز الأولى في الأشواط الخامس والسابع والعاشر.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: "المتحدة" لـحفيظ سعيد المري، "شواهين" لـحمد هدى الشامسي، "لاهوم" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "رعاب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، "متعب" لـعبدالله مذود الشمري، "شهد" لـمطلق علي العنزي.