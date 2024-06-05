مكتب حجاج ماليزيا.. المملكة تسخّر جهودها وإمكاناتها في خدمة ضيوف الرحمن

وأفاد بأن التحسينات في الخدمات المقدمة للحجاج الماليزيين تضمنت استبدال أروقة الخيام بجدران من الألواح الجبسية، وتحويل الأسقف إلى ديكورات عصرية بإضاءات مميزة، إضافة إلى تركيب مكيفات الهواء ذات البرودة العالية، كما تمّ دعم الخيام بأسرّة وفرش عالية الجودة، وتجهيزات متطورة في المطابخ والمرافق الصحية، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للحجاج.