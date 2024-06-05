مكتب حجاج ماليزيا.. المملكة تسخّر جهودها وإمكاناتها في خدمة ضيوف الرحمن

نوَّه رئيس مكتب حجاج ماليزيا داتؤ سيري سيد صالح؛ بالجهود الجبارة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره للمملكة حكومةً وشعباً على جميع الخدمات المتوافرة لحجاج ماليزيا في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، مشيداً بجهود "مشارق الماسية" ومسؤوليها الذين يبذلون جهوداً حثيثة لرعاية وخدمة حجاج ماليزيا، متمثلاً ذلك في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي شاهدها ميدانياً وتضمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة مبدياً إعجابه بالتجهيزات المتقدمة ومستوى الخدمات المتوفرة للحجاج الماليزيين في مِنى.
واطَّلع رئيس مكتب حجاج ماليزيا خلال زيارته أمس، للمخيمات المخصّصة للحجاج الماليزيين في مِنى، على الخدمات المقدَّمة لحجاج بلاده.
وخلال الجولة، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية"، علي بن حسين بندقجي؛ شرحاً عن الخدمات المقدَّمة للحجاج الماليزيين في مواقع إقامتهم في المشاعر المقدّسة، بما في ذلك النقل والتغذية وغيرهما.
وأكّد حرص جميع فرق العمل على راحة وسلامة الحجاج من مختلف الجنسيات، وتوفير بيئة مناسبة تؤمّن لهم أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.
وأفاد بأن التحسينات في الخدمات المقدمة للحجاج الماليزيين تضمنت استبدال أروقة الخيام بجدران من الألواح الجبسية، وتحويل الأسقف إلى ديكورات عصرية بإضاءات مميزة، إضافة إلى تركيب مكيفات الهواء ذات البرودة العالية، كما تمّ دعم الخيام بأسرّة وفرش عالية الجودة، وتجهيزات متطورة في المطابخ والمرافق الصحية، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للحجاج.