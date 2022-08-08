"إغاثي الملك سلمان" يجري 50 عملية للحروق والتشوهات في حضرموت

يذكر أن المشروع يهدف إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الاولية للأطفال والنساء في مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وإلى تعزيز النظام الصحي لإدارة الأمراض الناتجة عن الإسهال، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز قدرة المرافق الصحية ورفع قدرات مقدمي الخدمات الصحية التي تشمل على مواد وتجهيزات الاتصالات، وكذلك رفع زيادة وصول الخدمات العلاجية التغذوية الطارئة (الأطفال دون سن الخامسة)، وكذلك حماية وتعزيز تغذية الأطفال الرضع في المخيمات، استفاد منه 110.000 طفل، و 20.000 امرأة، بقيمة 4.162.587 دولارًا أمريكيًا.