"إغاثي الملك سلمان" يجري 50 عملية للحروق والتشوهات في حضرموت

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت، بمشاركة متطوعين سعوديين من مختلف التخصصات، والتي امتدت من 30 يوليو حتى 6 أغسطس 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بمعاينة 250 حالة مرضية و إجراء 50 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس الأول توزيع 860 سلة غذائية استهدفت منطقتي سوات، وشانغلا، استفاد منها 860 أسرة، بواقع 6.020 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.
على صعيد آخر، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي العاشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.
وشهد البرنامج تقديم دورات لـ 1.715 مستفيدًا في التربية الواعية لتوجيه سلوك الأطفال وحقائق عن التوحد ومبادئ النجارة والديكور وأساسيات الكهرباء والتمديدات، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية والطوارئ مع التثقيف النفسي للكوادر العاملة.
تأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
إلى ذلك، تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير العمل في مشروع دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خلال الرعاية الصحية الأولية للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية.
واطّلع الفريق على مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وعلى تقديم خدمات التغذية الطارئة للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات هناك.
يذكر أن المشروع يهدف إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الاولية للأطفال والنساء في مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وإلى تعزيز النظام الصحي لإدارة الأمراض الناتجة عن الإسهال، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز قدرة المرافق الصحية ورفع قدرات مقدمي الخدمات الصحية التي تشمل على مواد وتجهيزات الاتصالات، وكذلك رفع زيادة وصول الخدمات العلاجية التغذوية الطارئة (الأطفال دون سن الخامسة)، وكذلك حماية وتعزيز تغذية الأطفال الرضع في المخيمات، استفاد منه 110.000 طفل، و 20.000 امرأة، بقيمة 4.162.587 دولارًا أمريكيًا.
يأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الروهينجا في مختلف مواقع تواجدهم وتقديم مختلف الخدمات الأساسية لهم.
هذا وقد وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لوزارة الثقافة، بهدف إيجاد آليات للتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.
ووقّع المذكرة من جانب المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ومن جانب اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمين العام أحمد بن عبدالعزيز البليهد، وذلك بمقر المركز بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى دعم أعمال وأنشطة المركز الإغاثية والإنسانية والخيرية من قبل اللجنة خارج المملكة في جميع الأعمال المتعلقة بالمنظمات الأممية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب بين المختصين من المركز واللجنة، وتعزيز المشاركة في الأنشطة التي ينظمها كل طرف، ومن ذلك المؤتمرات وورش العمل واللقاءات والمعارض والفعاليات، وكذلك التعاون في إبراز الجانب الإعلامي لمشاريع المركز خلال المحافل الدولية التي تشارك بها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سعي المركز الدائب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الجهات المحلية لتطوير العمل الإنساني والإغاثي والنهوض بالعمل المؤسسي الداخلي للمركز.