"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، بينما تشهد أضم وميسان أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.