"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشمالية والشرقية وتبوك والقصيم وجازان والباحة وعسير).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، بينما تشهد أضم وميسان أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد طريف أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وقرية العليا والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.