هيئة الأدب والنشر والترجمة تُنظّم ملتقى الترجمة.. الخميس المقبل

ومن المنتظر أن يمنح الملتقى مساحة مهمة للحضور للحديث واللقاء بخبراء الترجمة المحليين والدوليين المشاركين في الملتقى، وذلك من خلال مسار "تحدث مع الخبراء"، إلى جانب ما يقدمه الملتقى من أنشطة متواصلة تتضمن 9 جلسات حوارية تُركز في مجملها على أهم القضايا في ميدان الترجمة، و10 ورش عمل تهدف إلى صقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم، إضافة إلى 3 ورش تدريبية تفاعلية تدور حول تقنيات الترجمة الحديثة.