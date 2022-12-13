تتويج التعاونية بثلاث جوائز تميز من مجلس الضمان الصحي لعام 2022

حققت شركة التعاونية للتأمين إنجازاً فريداً بالفوز بـ 3 جوائز تميز ضمن سلسلة جوائز مسار شركات التأمين الصحي التي منحها مجلس الضمان الصحي (ضمان) لأول مرة في المملكة خلال عام 2022.
يأتي ذلك تأكيداً لريادة التعاونية لقطاع التأمين الصحي السعودي ودورها المميز في توفير الحماية التأمينية لمختلف قطاعات العملاء، وابتكار البرامج التي تعزز صحة المجتمع وترفع مستوى الوقاية، فضلاً عن الاستفادة من التقنية الحديثة لتطوير خدماتها وتركيز الاهتمام بالعملاء.
وبهذه المناسبة، أقام مجلس الضمان الصحي حفلاً لتوزيع الجوائز يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري في مدينة الرياض ضمن فعاليات "ملتقى مجلس الضمان الصحي للتميز" الذي ينظمه المجلس برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الرميح، حيث تسلمت التعاونية جائزة أفضل شركة تأمين صحي للعام 2022، وجائزة أفضل مبادرة للعام عن برنامجها المبتكر "التعاونية فيتالتي" الذي طرحته لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، إضافة إلى حصولها على جائزة التميز في التعاملات التأمينية في منصة نفيس.
وقد حضر حفل تسليم الجوائز وفعاليات المتلقى، الرئيس التنفيذي للتعاونية الأستاذ عبدالعزيز البوق، والرئيس التنفيذي لقطاع التأمين الصحي بالتعاونية الدكتور عثمان القصبي، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع التأمين الصحي والتكافل بالشركة.
وقد أطلق مجلس الضمان الصحي جوائز الضمان للتميز لأول مرة في المملكة خلال عام 2022 وتضمنت عدة مسارات هي مسار شركات التأمين الصحي، ومسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومسار شركات إدارة المطالبات، وذلك بهدف توسيع دائرة الإبداع والابتكار، وخلق بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أطراف القطاع.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين الصحي والتكافل بالتعاونية الدكتور عثمان القصبي: نحن نفخر باختيار التعاونية كأفضل شركة تأمين صحي في المملكة لعام 2022، الأمر الذي يعكس نجاح الشركة وسعيها الدائم نحو تلبية احتياجات عملائها وتعزيز ثقتهم وتحقيق تطلعاتهم، كما تؤكد على النظرة العميقة لاستراتيجية التعاونية 2025، والتي تهدف إلى تمكين المجتمع بكافة فئاته من العيش حياة صحية وآمنة.
وأضاف القصبي أن الأداء الرائع الذي حققته التعاونية خلال العام الحالي وحصولها على هذا التقدير المتميز يأتي أيضاً على خلفية نجاح الشركة في الاستحواذ على عقود التأمين الصحي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع الاتصالات والقطاع المالي وقطاع الطيران المدني مع استقطاب عقود التأمين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
كما قدم القصبي شكره وتقديره لجميع الزملاء في التعاونية نظير الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة المستفيدين وابتكار نماذج عصرية متطورة في قطاع التأمين الصحي تسهم في النقلة النوعية التي يشهدها القطاع، وبين أنهم يعملون في الوقت الحالي على الكثير من المنتجات التي تلبي حاجة المستفيدين وتواكب تطلعاتهم.
وأوضح القصبي أن حصول التعاونية على جائزة أفضل مبادرة للعام يجسد نجاح برنامج التعاونية، فيتالتي في تحقيق العديد من الإنجازات المميزة، حيث يضم البرنامج أكثر من 80,000 عضو، أكد 96% منهم أن البرنامج ساعدهم على تحسين صحتهم من خلال اتباع نمط حياة صحي، وحفزهم لتغيير عاداتهم اليومية والالتزام بسلوك صحي وغذائي أفضل.