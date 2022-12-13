تتويج التعاونية بثلاث جوائز تميز من مجلس الضمان الصحي لعام 2022

وبهذه المناسبة، أقام مجلس الضمان الصحي حفلاً لتوزيع الجوائز يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري في مدينة الرياض ضمن فعاليات "ملتقى مجلس الضمان الصحي للتميز" الذي ينظمه المجلس برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وبحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الرميح، حيث تسلمت التعاونية جائزة أفضل شركة تأمين صحي للعام 2022، وجائزة أفضل مبادرة للعام عن برنامجها المبتكر "التعاونية فيتالتي" الذي طرحته لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، إضافة إلى حصولها على جائزة التميز في التعاملات التأمينية في منصة نفيس.