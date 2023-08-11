شاهد.. المشلح الكشفي السعودي و"إسوارة السدو" يجذبان رواد المخيم العالمي بكوريا

وتعود فكرة مبادرة ذلك المشلح إلى عام 2015م؛ حينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المحيط الكشفي العالمي صورة لكشاف ماليزي وضع شارات الهواية الخاصة به على جلباب تراثي ماليزي بعد أن تكاثرت لديه شارات المناسبات التي شارك بها ولم يعد قميصه قادراً على استيعابها فكان أن أعجب الكشاف السعودي خالد سالم آل مهنا بتلك الفكرة، وعلق ما لديه من شارات ذلك الوقت على مشلح وطني؛ لكونه بحسب تعبيره موروثًا وطنيًا نعتز ونفتخر به، وهو ما أوجد في حينه صدى طيباً لدى المنتمين للحركة الكشفية السعودية خاصة والخليجية والعربية عامة.