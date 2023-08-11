شاهد.. المشلح الكشفي السعودي و"إسوارة السدو" يجذبان رواد المخيم العالمي بكوريا

أُعجب العديد من زوار جناح جمعية الكشافة العربية السعودية بالمخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين المقام حالياً في كوريا الجنوبية، بفكرة "المشلح الكشفي"، والذي زُين بأكثر من 250 باج كشفيًا محليًا وإقليميًا وعالميًا من مشاركات ومناسبات كشفية متعددة تم تبادلها مع الهواة من الكشافين الذين يعشقون اقتناءها.
وجذبت "أسوارة السدو" التي يقدمها الوفد الكشفي السعودي لزواره في الجناح الخاص به في قرية التنمية بالمخيم الكشفي العالمي اهتمام ورغبة المشاركين للحصول على تلك الأسوارة.
وتفصيلاً، أوضحت القائمة على تلك المبادرة القائدة الكشفية مناير الدباس أن فكرة تلك المبادرة جاءت من كون السدو موروثًا ثقافيًا سعوديًا عالميًا أدرجته منظمة اليونيسكو العالمية على قائمة التراث غير المادي للبشرية، وبالتالي فإن علينا كسعوديين أن نستثمر مثل تلك المناسبات لنُشعر الآخرين بمدى تمسكنا بثقافتنا وتقاليدنا.
وأشارت "الدباس" إلى أن المشاركين بالمخيم والمسؤولين عن التنظيم لهذا الحدث العالمي أُعجبوا بالفكرة رغم بساطتها ومعرفة البعض أن السدو فن بالغ التعقيد ومن الفنون الأصيلة التي تجسّد سمة راسخة في حياة كثير من المجتمعات في الجزيرة العربية، وبالتالي جاء اهتمام المشاركين بالحصول على تلك الأسوارة التذكارية البسيطة والجميلة في نفس الوقت.
من جانبه، بيّن عضو الوفد السعودي أحمد القحطاني أن زوار الجناح السعودي يحرصون على ارتداء المشلح والتصوير به، بل ويقدمون بعض الباجات كإهداءات يرون إضافتها للمشلح.
وتعود فكرة مبادرة ذلك المشلح إلى عام 2015م؛ حينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المحيط الكشفي العالمي صورة لكشاف ماليزي وضع شارات الهواية الخاصة به على جلباب تراثي ماليزي بعد أن تكاثرت لديه شارات المناسبات التي شارك بها ولم يعد قميصه قادراً على استيعابها فكان أن أعجب الكشاف السعودي خالد سالم آل مهنا بتلك الفكرة، وعلق ما لديه من شارات ذلك الوقت على مشلح وطني؛ لكونه بحسب تعبيره موروثًا وطنيًا نعتز ونفتخر به، وهو ما أوجد في حينه صدى طيباً لدى المنتمين للحركة الكشفية السعودية خاصة والخليجية والعربية عامة.
وأبدت، حينها، العديد من الشخصيات الكشفية العالمية إعجابها بفكرة المشلح ومن بينهم جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي حينما زار المملكة عام 2016م، والأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي حينما زار مقر جمعية الكشافة بالرياض عام 2017م، وكذلك الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية السيد عمرو حمدي عام 2019م.
وقد طاف ذلك المشلح من بعد تزيينه بالعديد من دول العالم؛ حيث تحرص الوفود الكشفية السعودية خلال مشاركتها في المناسبات العالمية اصطحابها معها ومن بين تلك الدول التي كانت حاضرة اليابان وهولندا وأرمينيا والمغرب.