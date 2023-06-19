"الداخلية" تقيم 5 معارض للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن

ويهدف معرض وزارة الداخلية إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من القطاعات الأمنية، وآلية استقبال المكالمات الطارئة عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفاعل في تحسين جودة حياة المجتمع، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار (24) ساعةً.