"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان وعسير والباحة وحائل وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجموم والكامل، ورياحًا شديدة على الكامل وخليص والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، ورياحًا شديدة على الشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة بدر وينبع ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الدرب وبيش وفرسان وجازان، وأمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.