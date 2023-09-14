"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجموم والكامل، ورياحًا شديدة على الكامل وخليص والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، ورياحًا شديدة على الشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.