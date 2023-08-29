"الزعاق": تحسُّن ملموس لدرجات الحرارة ليلاً خلال الأيام القليلة.. وثباتها نهاراً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يأتيان تدريجياً وليس بشكل مفاجئ، فالصيف يُولد من رحم الربيع، والشتاء يُولد من رحم الخريف.
وأضاف الزعاق؛ في الربيع ترتفع درجات الحرارة تباعاً مع مرور الأيام، وهكذا الخريف لكنها بالانخفاض.
وتابع في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون في آخر الليل في حركة معاكسة لعقارب الساعة، فإذا سيطرت البرودة على كامل الليل حينئذ يدخل موسم الوسم، وفي سهيل يكون الانخفاض في الحرارة ليلاً فقط، وفي الوسم يكون في آخر النهار، وفي المربعانية يكون ليلاً ونهاراً.
ولفت الزعاق؛ إلى أننا سنلاحظ خلال الأيام المقبلة تحسناً ملموساً لدرجات الحرارة ليلاً، وثبات حرارة الصيف نهاراً، فالحرارة الصيفية النهارية مستمرة معنا إلى نهاية موسم "سهيل" ومدته 52 يوماً.