"الزعاق": تحسُّن ملموس لدرجات الحرارة ليلاً خلال الأيام القليلة.. وثباتها نهاراً

وتابع في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون في آخر الليل في حركة معاكسة لعقارب الساعة، فإذا سيطرت البرودة على كامل الليل حينئذ يدخل موسم الوسم، وفي سهيل يكون الانخفاض في الحرارة ليلاً فقط، وفي الوسم يكون في آخر النهار، وفي المربعانية يكون ليلاً ونهاراً.