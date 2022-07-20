الأحساء والحفر أعلى درجة حرارة بالمملكة والباحة وأبها الأدنى

وأكد المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا 47 درجة، تليها الدمام والمدينة المنورة والخرج ورفحاء 46 درجة مئوية، ثم الرياض وبريدة والعلا 45 درجة.