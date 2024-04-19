الشيخ "السديس" يرثي نائبه الراحل عبدالعزيز الفالح

وسلط رئيس الشؤون الدينية الضوء على أعمال الفقيد -رحمه الله- في العناية بشؤون المسجد النبوي، واهتمامه وتفانيه وحرصه على أداء الأمانة على أتمها، وما تحقق من منجزات للمسجد النبوي ومرافقه وتنظيماته إبان توليه دفة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي زهاء (35) عامًا، من 1403 إلى 1438، منذ عهد خادم الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهد خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وعاصر خلالها خمسة من أمراء منطقة المدينة المنورة، وكان محل تقدير واعتزاز من الجميع.