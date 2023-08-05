بين 12 و13 أغسطس يزداد عدد الشهب بشكل كبير ليصل إلى المئات

لفهم سبب هذه الزخات الشهابية ذات الأعداد الهائلة، يُمكنك تخيل نفسك وأنت تقود سيارتك على طريق سريع، ثم تمر بسحابة دخانية ناجمة عن اشتعال نار على جانب الطريق. هذا بالضبط ما تفعله الأرض خلال تلك الليالي المميزة، فبينما تدور الأرض حول الشمس، تمر ببقايا مذنبات أو كويكبات تعترض مسارها، وتتسبّب في دخول تلك البقايا الصخرية الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جدًا. وعندما تحتك بالغلاف الجوي، تحترق تلك البقايا المشعة وتتحول إلى ما يُعرف بالشهاب.