بين 12 و13 أغسطس يزداد عدد الشهب بشكل كبير ليصل إلى المئات

ينتظر هواة الفلك في العالم العربي حلول 2023، حيث ستتاح لهم فرصة فريدة لمشاهدة زخات شهب البرشاويات بشكل لم يشهدوه في السنوات السابقة. ويتزامن هذا الحدث مع ظهور القمر الساطع وليالي سماء صافية.
في الليلة الممتدة بين 12 و13 أغسطس، سيكون القمر هلالًا رفيعًا يشرق قرب الفجر، مما سيوجِد فترة كبيرة من الظلام الليلي المناسبة لرصد هذه الظاهرة السماوية الرائعة. ستتاح بذلك فرصة مثالية لمُحبي الفلك في العالم العربي لاستكشاف ومشاهدة جمال وروعة هذه الزخة من الشهب.
عادةً، يمكنك طقس العرب. ولكن في ليالٍ معينة من كل عام، تحدث ظاهرة خاصة تسمّى "الزخات الشهابية" (Meteor Shower)، حيث يزداد عدد الشهب بشكلٍ كبيرٍ ليصل إلى المئات.
لفهم سبب هذه الزخات الشهابية ذات الأعداد الهائلة، يُمكنك تخيل نفسك وأنت تقود سيارتك على طريق سريع، ثم تمر بسحابة دخانية ناجمة عن اشتعال نار على جانب الطريق. هذا بالضبط ما تفعله الأرض خلال تلك الليالي المميزة، فبينما تدور الأرض حول الشمس، تمر ببقايا مذنبات أو كويكبات تعترض مسارها، وتتسبّب في دخول تلك البقايا الصخرية الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جدًا. وعندما تحتك بالغلاف الجوي، تحترق تلك البقايا المشعة وتتحول إلى ما يُعرف بالشهاب.
لذلك، فإن زخات الشهب لها مواعيد مُحددة كل عام، تبدأ زخات شهب البرشاويات بالتحديد من 17 يوليو، وتستمر حتى 24 أغسطس من كل عام.
خلال تلك الليالي يُمكن رؤية عدد كبير من الشهب بسبب تلاقي الأرض مع بقايا المُذنب المعروف باسم "109 بي/سويفت - تتل" هذه الفترة تتيح فرصة رائعة لمُحبي الفلك للاستمتاع بمشاهدة تلك الظاهرة السماوية الخلابة وجمالها.
وفي أوج تلك الزخة، أي اللحظة التي تمر فيها الأرض بأكبر كثافة من بقايا المذنب يُمكن رصد ما يقارب 90-100 شهاب في الساعة، وتحدث هذه الظاهرة الرائعة في الليلة الواقعة بين 12 و13 أغسطس.
وكُلما اقتربنا من ساعات الصباح زادت مُعدلات الشهب وزادت الفرص لمشاهدة مزيدٍ منها وتكون الزخة ملحوظة في جميع دول الوطن العربي، كلٌ حسب توقيته المحلي. لذا ستكون لهواة الفلك في مُختلف الدول والمناطق العربية فرصة مميزة للاستمتاع بعرض الشهب المذهلة وتلك اللحظات الساحرة في السماء.