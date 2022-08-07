بعد رحلة عطاء 24 عامًا.. المدينة المنورة تودِّع "الحصين" أمينها الثالث

ودَّعت المدينة المنورة اليوم المهندس عبدالعزيز الحصين، أمين منطقة المدينة المنورة الأسبق، إثر وعكة صحية لم تمهله طويلاً، فيما شيعت الجموع جثمانه عصر اليوم من المسجد النبوي.
عمل "المهندس الحصين" بعد تخرُّجه من الكلية الهندية الميدانية في وزارة النقل 14 عامًا، ثم انتقل إلى أمانة المدينة المنورة، واستمر فيها لمدة 42 سنة حتى تقاعد عام 2011 ميلاديًّا، واشتُهر في حياته المهنية بحبه للدراسة والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات التنموية الناجحة.
و"المهندس الحصين" ثالث أمين للمدينة المنورة، وخدم القطاع البلدي في طيبة الطيبة، ثم تولى قبلها مهمة إنشاء طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.