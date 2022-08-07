بعد رحلة عطاء 24 عامًا.. المدينة المنورة تودِّع "الحصين" أمينها الثالث

عمل "المهندس الحصين" بعد تخرُّجه من الكلية الهندية الميدانية في وزارة النقل 14 عامًا، ثم انتقل إلى أمانة المدينة المنورة، واستمر فيها لمدة 42 سنة حتى تقاعد عام 2011 ميلاديًّا، واشتُهر في حياته المهنية بحبه للدراسة والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات التنموية الناجحة.