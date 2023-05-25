حملة إغاثة الشعب السوداني تتواصل.. وإجمالي التبرعات يتجاوز 24 مليون ريال

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.