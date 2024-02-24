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عسير.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص لترويجه 84 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

عسير.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص لترويجه 84 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (84) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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