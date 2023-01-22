الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 9 محافظات بمنطقة مكة اعتباراً من غدٍ الاثنين

حذر الدفاع المدني من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب تسع محافظات بمنطقة مكة المكرمة.
وقال الدفاع المدني إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل أضم – ميسان – العاصمة المقدسة – الطائف – الكامل – الخرمة – المويه – رنية – تربة، اعتباراً من غدٍ الاثنين إلى يوم الخميس المقبل.
ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.