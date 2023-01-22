الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 9 محافظات بمنطقة مكة اعتباراً من غدٍ الاثنين

وقال الدفاع المدني إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل أضم – ميسان – العاصمة المقدسة – الطائف – الكامل – الخرمة – المويه – رنية – تربة، اعتباراً من غدٍ الاثنين إلى يوم الخميس المقبل.