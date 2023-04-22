أمانة المدينة المنورة تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بعيد الفطر المبارك

أكملت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لتنظيم احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، الذي سيقام غدًا، ثالث أيام العيد، بحديقة الملك فهد؛ حيث يضمّ جملة من الأنشطة والبرامج التي تتنوع ما بين العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال وأكشاك الحرفيين ومنطقة الطعام، وغيرها الكثير من الفعاليات التي تسمح لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها بقضاء وقت ممتع في هذه المناسبة السعيدة.