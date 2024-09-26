القط "طمران" يتصدر الترند .. ومطالبات بتدخل الجهات المعنية لحماية الحيوانات الأليفة

تصدّر وسم "#انقذوا_طمران_وعايلته"، الترند اليوم، بأكثر من 2500 تغريدة، بعد أن ظهر القط المعروف في السوشيال ميديا "طمران" مُتعب جدًا في الصحراء عند (عزبة) صاحبه.
وانقسم المغردون في "الوسم" بين قسمين؛ قسمٌ انتقد بشدة صاحب القط، واتهموه بأنه اتخذ هذا القط وبقية القطط كمحتوى بحثًا منه عن الشهرة، وجلب أكثر عدد مشاهدات دون أن يهتم أو يعتني بهذه الكائنات الحية، مطالبين الجهات المعنية بحماية الحيوانات الأليفة التدخل السريع وإنقاذ حياة القطط من الموت.
وقسمٌ دافع عن صاحب القط، موضحين أنه كان أكثر اهتمامًا ورعاية بالقطط كلها من حيث المشرب والمطعم والمأوى، وأن ما تعرض له "طمران" أمرٌ طبيعي؛ يتعرض له أي كائن حي، ولا علاقة له بالتعذيب أو الإيذاء، وذكر أحد المغردين أن صاحب القط جلب طبيبًا بيطريًا لعلاج القط من المرض الذي تعرض له.
يُشار إلى أن القط الأليف "طمران" اشتهر بظهوره خلال الفترة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي مع صاحبه في الصحراء مع القطة "طمرة" وهما يصطادان خشاش الأرض ويعتاشان عليها، إضافة إلى ما يُقدم لهما من الحليب واللحم والأعلاف، ولفتا أنظار المتابعين بطريقة هجماتهما وانقضاضاتهما على الفرائس.