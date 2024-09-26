القط "طمران" يتصدر الترند .. ومطالبات بتدخل الجهات المعنية لحماية الحيوانات الأليفة

وقسمٌ دافع عن صاحب القط، موضحين أنه كان أكثر اهتمامًا ورعاية بالقطط كلها من حيث المشرب والمطعم والمأوى، وأن ما تعرض له "طمران" أمرٌ طبيعي؛ يتعرض له أي كائن حي، ولا علاقة له بالتعذيب أو الإيذاء، وذكر أحد المغردين أن صاحب القط جلب طبيبًا بيطريًا لعلاج القط من المرض الذي تعرض له.