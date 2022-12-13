"عقارات الدولة": إطلاق إبداء الرغبات لمشروع مجمع محاكم مكة

ودعت الهيئة المطوّرين والمستثمرين المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة، التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبات هو يوم الخميس 12 يناير 2023.