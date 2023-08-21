"سدايا" و"التعليم" تطلقان برنامج ذكاء المستقبل لتدريب معلمي الحاسب في الرياض وجدة والدمام

ويشرف على التدريب عدد من المتخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في سدايا ليتم تدريب المعلمين والمعلمات على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، لإثراء تجربتهم العلمية في هذا المجال والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.