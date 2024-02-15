"صحة الرياض" مجدداً: منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية

أكدت "صحة الرياض" مجدداً منع احتجاز الجثامين والمرضى، وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
وقالت "صحة الرياض" اليوم: حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطًا بأي إجراء مالي، لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية، الإلزام بتوقيع سندات مالية أو الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.
وأضافت: تقوم الوزارة بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، وللمؤسسات الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.
وحثّت "الصحة" الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.