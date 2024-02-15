"صحة الرياض" مجدداً: منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية

وقالت "صحة الرياض" اليوم: حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطًا بأي إجراء مالي، لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية، الإلزام بتوقيع سندات مالية أو الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.