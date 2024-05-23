المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي ITF.. تأكيدًا لالتزامها بمعالجة التحديات بحلول مبتكرة

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العضوية ترمز إلى التزام المملكة بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وموجه نحو المستقبل على أعلى المستويات العالمية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي بأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.